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22:25, 5 июля 2026Экономика

В двух регионах тысячи россиян остались без света из-за непогоды

В Чувашии и Ивановской области тысячи абонентов остались без света из-за непогоды
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

В Чувашии и Ивановской области тысячи россиян остались без света из-за непогоды. Об этом сообщили в МЧС.

В Ивановской области почти семь тысяч жителей остались без света из-за грозового фронта, рассказали в ГУ МЧС по региону. «Всего в зоне отключения — 6843 человека, в том числе 1254 ребенка», — уточнили в ведомстве.

Без электричества оказались жители Иваново, Ивановского, Верхнеландеховского и Пестяковского районов. По предварительной причине, сработала автоматика из-за перехлеста проводов. Последствия планируется устранить к 02:00 по московскому времени 6 июля.

В Чувашии произошло аварийное отключение электроэнергии, которое затронуло свыше 3,5 тысячи абонентов и более 2,2 тысячи домов, а также 21 социально значимый объект.

По данным регионального министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, отключения зафиксированы в девяти муниципальных округах. На месте работают аварийные бригады.

В управлении МЧС по Чувашии предупреждали, что 5 июля и в ночь на 6 июля в регионе прогнозируется желтый уровень опасности из-за ливня, дождей и порывистого ветра.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила, что в 15 регионах России в ближайшие дни ожидается высокая опасность пожаров.

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