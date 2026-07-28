Раскрыта сумма гонорара ирландского наемника ВСУ

В ДНР осудили воевавшего против России ирландского наемника ВСУ

В Донецкой Народной Республике (ДНР) осудили воевавшего против России ирландского наемника ВСУ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

Он признан виновным по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

Как установил суд, в июне 2023 года 22-летний гражданин Ирландии Тирнан О’Донован прибыл на территорию Украины и вступил в состав военизированного формирования «Избранная рота». Он прошел подготовку на тренировочных базах для участия в вооруженном конфликте, после чего был обеспечен личным огнестрельным оружием и необходимым специальным снаряжением. Затем до весны 2025 года в качестве наемника принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих, в результате чего страдало мирное население и разрушалась гражданская инфраструктура.

За свои действия он получил денежное вознаграждение в размере свыше двух миллионов рублей.

О’Донован объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Суд заочно приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в России литовского журналиста приговорили к 20 годам колонии.