Вагенкнехт потребовала вызвать Зеленского в Германию из-за подрыва «Северных потоков»

Президента Украины Владимира Зеленского необходимо вызвать в Германию для разъяснений в рамках расследования подрывов газопроводов «Северный поток». С таким призывом выступила основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт на своей странице в соцсети Х.

По ее словам, Зеленский должен предстать перед ландтагом Мекленбурга-Передней Померании и разъяснить, была ли операция одобрена украинским руководством.

«Если да, то как объяснить немецким налогоплательщикам, что именно этим людям продолжают перечислять миллиарды евро из налоговых средств?» — написала Вагенкнехт.

Также, по ее мнению, следственной комиссии необходимо выяснить, знал ли Берлин об атаке на «Северные потоки» в 2022 году и обманул ли он немецких граждан.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла призвал прекратить оказывать военную помощь Киеву после предъявления обвинений в адрес украинца, подозреваемого в участии в диверсии на «Северных потоках».