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21:22, 5 июля 2026Спорт

«Зенит» сыграл вничью с аргентинским клубом

«Зенит» сыграл вничью с аргентинским клубом «Химнасия и Эсгрима ЛП»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Петербургский «Зенит» сыграл вничью в товарищеском матче с аргентинским клубом «Химнасия и Эсгрима ЛП». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 5 июля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». На 20-й минуте хозяев вывел вперед Александр Соболев. Спустя 19 минут Агустин Аусменди забил ответный мяч и установил окончательный счет в матче.

В ближайшее время «Зенит» проведет еще два товарищеских матча в Санкт-Петербурге. 8 июля команда встретится с узбекистанским «Нефтчи», а 12 июля сыграет с сербской «Црвеной Звездой».

«Зенит» начнет сезон 18 июля. Сине-бело-голубые в Нижнем Новгороде сыграют с московским «Спартаком» в матче за Суперкубок.

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