Неожиданный финал «Холостяка» привел зрителей в бешенство

Внезапная развязка австралийской версии шоу «Холостяк» разозлила зрителей, пишет BuzzFeed.

В последней серии сезона герой передачи Ник Камминс (Nick Cummins) отверг обеих финалисток Софи Тиман (Sophie Tieman) и Бриттани Хокли (Brittany Hockley). Мужчина заявил, что было бы нечестно начать встречаться с одной из участниц, чтобы через несколько месяцев разбить ей сердце.

«Я пришел сюда ради шанса на любовь, и теперь мне придется начинать все сначала», — подытожил холостяк.

Многих зрителей шоу поступок Камминса привел в бешенство. Они посчитали, что зря смотрели программу в течение долгих месяцев, так как герой в последний момент отказался выбирать даму сердца.

«Это я звоню продюсерам сети, потому что потратила месяцы моей жизни впустую»

«Я ненавижу себя за просмотр этого»

«Продюсеры забыли объяснить Нику, как работает это шоу?»

«Спасибо Нику за наше потраченное время»

Ранее зрителей поразила участница вьетнамской версии «Холостяка», которая призналась в гомосексуальности и сбежала от мужчины с другой конкурсанткой.

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