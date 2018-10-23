Участникам музыкального шоу талантов запретили заниматься сексом и выпивать

Участникам британского музыкального шоу талантов X Factor запретили употреблять алкоголь и заниматься сексом. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, все конкурсанты проживают в огромном особняке. Продюсеры X Factor установили в доме видеонаблюдение: 24 часа в сутки охранники будут следить за происходящим в особняке из помещения-пристройки в саду.

«Правила предельно просты. Не будет никаких пьяных вечеринок, точнее, вообще никаких тусовок. Секс тоже под запретом», — рассказали журналистам источники с телеканала ITV, на котором транслируется шоу. По мнению авторов программы, конкурсанты должны работать, а не жить, как поп-звезды. За нарушение правил предусмотрено исключение из шоу.

Финалисты очередного сезона X Factor переехали в лондонский особняк в середине октября. Там они будут жить до тех пор, пока не определится победитель.

Ранее один из участников X Factor Дэнни Тетли (Danny Tetley) сознался в алкогольной и наркотической зависимости. Он употреблял запрещенные препараты каждую ночь на протяжении года.

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