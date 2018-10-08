Участницу телешоу пригрозили убить из-за лишнего веса

Участница британской версии музыкального шоу талантов X Factor Скарлетт Ли (Scarlett Lee) рассказала об угрозах онлайн-троллей. Об этом пишет The Sun.

По словам 20-летней Ли, многие пользователи социальных сетей неоднократно называли девушку толстой и грозились убить ее из-за лишнего веса.

«Мне угрожали убийством. Люди говорили, что моя мать вообще не должна была давать мне жизнь. Они говорили, что я толстая», — рассказала певица.

Справиться с негативными комментариями в соцсетях и сфокусироваться на успешном прохождении конкурса девушке помог ее наставник Саймон Коуэлл (Simon Cowell).

«Люди не понимают, что он хороший человек с большим золотым сердцем. Он так много заботится о людях. Саймон заставил нас чувствовать себя, как дома в Малибу», — отметила Ли.

Ранее участник X Factor Феликс Шеперд (Felix Shepherd) признался, что он трансгендер. Он отметил, что в подростковом возрасте пытался скрыть женскую фигуру, поэтому чуть не умер от анорексии.

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