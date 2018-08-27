Совратившую подростка актрису изгнали из телешоу

Актриса Азия Ардженто исключена из состава жюри итальянской версии шоу талантов X Factor, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники.

Ардженто появится в первых эпизодах нового сезона шоу, в которых судьи набирают себе команды. С 25 октября актрису заменит другая знаменитость, ее имя не раскрывается. О рокировках планируется объявить 5 сентября на конференции X Factor, предшествующей началу сезона.

Ранее в августе The New York Times сообщал, что в 2013 году Ардженто совратила начинающего актера Джимми Беннета. Беннету тогда было 17 лет, а Ардженто — 37. Возраст сексуального согласия в Калифорнии, где произошел инцидент, наступает в 18 лет. Утверждалось, что актриса заплатила молодому человеку за молчание 380 тысяч долларов. Ардженто отвергла обвинения, заверив, что с Беннетом ее связывали исключительно дружеские отношения, которые закончились, когда он потребовал от нее денег.

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Ардженто была одной из первых актрис, обвинивших голливудского продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании. Вслед за ней о домогательствах Вайнштейна заявили десятки других женщин. После череды обвинений продюсер сдался полиции. Ему предъявлены обвинения в изнасиловании одной женщины и принуждении к оральному сексу другой. В июле продюсеру предъявили три новых обвинения в сексуальном насилии. В начале августа Вайнштейн заявил, что готов представить 40 сообщений в интернет-почте, доказывающих его невиновность.

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