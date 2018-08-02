Вайнштейн предоставит доказательства своей невиновности в изнасиловании

Обвиненный в изнасиловании женщины продюсер Харви Вайнштейн заявил, что у него есть около 40 сообщений в интернет-почте, доказывающих его невиновность. Его адвокаты добиваются права обнародовать эти доказательства, передает TMZ в четверг, 2 августа.

Отмечается, что в почте продюсера есть письма от предполагаемой жертвы, отправленные ему после изнасилования. Тексты якобы демонстрируют, что женщина выражала привязанность и любовь к Вайнштейну.

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Голливудский делец не может предоставить доказательства, потому что пользовался рабочей почтой The Weinstein Company, а не личной, и после его увольнения из компании ему закрыли доступ. Когда его адвокаты потребовали опубликовать письма, суд запретил это. Защита Вайнштейна добивается отмены решения судьи и публикации текстов.

25 мая Вайнштейн сдался полиции Нью-Йорка и был выпущен на свободу под залог в миллион долларов. Ему предъявлены обвинения в изнасиловании одной женщины и принуждении к оральному сексу другой. Вторая жертва — актриса Люсия Эванс («Дядя Макс», «Зомби отель»). Имя первой не раскрывается. В июле продюсеру предъявили три новых обвинения в сексуальном насилии.

Об изнасиловании Вайнштейном рассказывали по меньшей мере восемь женщин, более 80 сообщали о сексуальных домогательствах со стороны продюсера.

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