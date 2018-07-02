Харви Вайнштейну пригрозили пожизненным за новое изнасилование

Окружная прокуратура Манхэттена предъявила три новых обвинения голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну. Об этом в понедельник, 2 июля, сообщает Variety.

Обвинения были выдвинуты после того, как с заявлением обратилась женщина, заявившая, что Вайнштейн изнасиловал ее в 2006 году. По ее словам, продюсер насильно занялся с ней оральным сексом.

«Коллегия присяжных заседателей выдвинула Харви Вайнштейну обвинения по самым серьезным статьям, касающимся сексуального насилия, которые существуют в уголовном праве Нью-Йорка. Это стало возможным благодаря невероятной смелости тех, кто пережил это насилие», — заявил прокурор Сайрус Вэнс.

Ранее Вайштейну предъявили обвинения в трех преступлениях, совершенных в отношении двух женщин, в том числе изнасиловании и принуждении к оральному сексу. По старым обвинениям ему грозил тюремный срок до 25 лет. Теперь продюсеру угрожает пожизненное заключение.

Об изнасиловании Вайнштейном рассказывали по меньшей мере восемь женщин, более 80 сообщали о сексуальных домогательствах со стороны продюсера. В суде он ответит по заявлениям трех потерпевших.

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