Звезда «Хеллбоя» помочился на руку перед рукопожатием с Вайнштейном

Американский актер Рон Перлман, наиболее известный ролью Хеллбоя в фильмах «Хеллбой: Герой из пекла» и «Хеллбой 2: Золотая армия», признался в Twitter в том, что однажды помочился себе на руку перед рукопожатием с продюсером Харви Вайнштейном.

«Я когда-нибудь рассказывал вам о том, как Харви Вайнштейн сказал мне обязательно пожать ему руку на благотворительном мероприятии, и я пошел в уборную, обоссал всю руку, а потом сразу отправился к нему на сцену? Вспоминаю об этом каждый раз, когда маленький Донни (президент США Дональд Трамп, — прим. «Ленты.ру») открывает упаковку KFC», — написал Перлман. Последней фразой артист напомнил о дружбе Трампа с Вайнштейном, предположив, что продюсер после этого пожал руку республиканцу.

Интернет-пользователи не оценили поступок актера. «Во-первых, ты целенаправленно описался. Во-вторых, ты промолчал о Вайнштейне, когда мог высказаться публично и спасти его будущих жертв», — написал Питер Ван Бюрен.

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«Я убеждена, что женщины, которых Вайнштейн терроризировал, преисполнены благодарности за то, что ты поссал себе на руку вместо обличения его изнасилований. Настоящий герой», — поиронизировала Рита Панахи.

Похожую позицию о твите Перлмана также высказал сын президента США Дональд Трамп-младший. Актер ответил ему, что в то время не знал о преступлениях продюсера, и он ему просто не нравился.

Об изнасиловании Вайнштейном рассказывали по меньшей мере восемь женщин, более 80 сообщали о сексуальных домогательствах со стороны продюсера. Продюсер ожидает суда по одному случаю изнасилования и одному — принуждения к оральному сексу.

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