Дэвид Линч рассказал о справлении нужды в раковину

Американский режиссер Дэвид Линч дал интервью изданию The Guardian. Он рассказал, почему ему нравится жить в Лос-Анджелесе и как он разрабатывает свои идеи.

«Идеи — как рыбы. Если у тебя есть идея, которая тебя захватывает, держись за нее, и остальные рыбы приплывут сами. Это как наживка», — поделился кинематографист.

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Он добавил, что ему нравится Лос-Анджелес, потому что в этом городе он чувствует особую свободу. «Дело в свете и в том, что здания не особо высокие. Можно делать что хочешь», — отметил режиссер.

Линч также сообщил, что в его студии нет туалета, поэтому он справляет нужду в раковину. «Видишь эту штуку с ручкой? Она выдвигается, и можно писать прямо туда. Потом включаешь кран и смываешь за собой», — объяснил он.

Дэвид Линч наиболее известен такими фильмами, как «Малхолланд-Драйв», «Синий бархат», «Человек-слон», «Шоссе в никуда», «Твин Пикс: Огонь, иди со мной».

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