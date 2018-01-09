Дэвиду Линчу разрешат снять четвертый сезон «Твин Пикс» и что угодно

Телеканал Showtime готов предоставить американскому режиссеру Дэвиду Линчу площадку для четвертого сезона телесериала «Твин Пикс». Об этом сообщает Entertainment Weekly.

«Я не знаю, насколько скоро он захочет снять продолжение. Дверь всегда открыта для Марка Фроста и Дэвида Линча и для их "Твин Пикса" — и вообще всего, о чем они захотят рассказать», — заявил программный директор канала Гэри Левин.

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Сам Линч, отвечая на вопрос о возможном продолжении сериал, ранее отмечал, что «научился никогда не говорить "никогда"». По его словам, однако, о четвертом сезоне говорить пока рано, так как написание сценария третьего заняло четыре с половиной года.

«Твин Пикс» перезапустили спустя 26 лет после трансляции оригинальных двух сезонов. Премьера новых эпизодов состоялась в мае.

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