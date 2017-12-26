Названы любимые сериалы россиян

Российские телезрители предпочитают детективные сериалы. Об этом свидетельствует исследование проекта «Кино Mail.Ru», имеющееся в распоряжении «Ленты.ру».

Самым популярным по количеству оценок новым шоу у россиян стал отечественный ремейк скандинавского «Преступления». В первую пятерку по популярности также попали такие проекты, как российский детектив «Консультант», «Табу» с Томом Харди, «Вы все меня бесите» канала СТС и шпионский триллер канала НТВ «Охота на Дьявола» с Сергеем Безруковым.

«Табу» оказался лучшим новым сериалом года по мнению зрителей — он получил рейтинг в 8,1 балла. В топ-5 вошли отечественные проекты «Консультант» и «А у нас во дворе…», а также зарубежные сериалы «Большая маленькая ложь» и третий сезон «Твин Пикс».

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«Россияне по-прежнему предпочитают криминальные и мистические истории, за ними — фэнтези. Если посмотреть на список всех самых популярных сериалов нашего проекта (а не только тех, которые стартовали в этом году), то лидируют "Шерлок", "Игра престолов", "Очень странные дела", "Табу" и "Викинги"», — говорит руководитель проекта «Кино Mail.Ru» Екатерина Староверова.

Ранее в декабре кинокритики назвали наименее плохие российские сериалы. На первое место разные эксперты ставили такие шоу, как «Гоголь» канала ТВ-3, «Салам Масква» режиссера Павла Бардина, адаптация «Бесстыдников» для НТВ, второй сезон сериала «Ольга», «Троцкий», «Отличница», «Закон каменных джунглей — 2», «А у нас во дворе...», «Хождение по мукам».

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