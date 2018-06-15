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Съемочной группе «Черного зеркала» запретили глядеть на людей дольше пяти секунд

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Членам съемочной группы сериала «Черное зеркало» запрещали смотреть друг на друга дольше пяти секунд, просить телефонные номера коллег и флиртовать. Новые правила были введены для предупреждения случаев сексуальных домогательств на площадке, пишет The Independent.

По словам источника из съемочной группы, компания Netflix провела инструктаж старших сотрудников, установив новые правила на фоне секс-скандала с продюсером Харви Вайнштейном и возникновением движения против домогательств #MeToo.

Источник подчеркнул, что запрет на продолжительный зрительный контакт породил в коллективе шутку, когда люди специально смотрели друг на друга, считали до пяти, а затем отворачивались. Сотрудникам также запретили повторно приглашать коллег на свидание, если им отказали в первый раз, и призвали избегать продолжительных объятий или прикосновений.

Осенью 2017 года несколько десятков женщин обвинили Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, среди них Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли. На фоне этих признаний многие другие голливудские знаменитости и певицы стали рассказывать о случаях приставаний и изнасилований. Под прицел попали Кевин Спейси, Чарли Шин, Сильвестр Сталлоне, Ларс фон Триер, Стивен Сигал и Дастин Хоффман.

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