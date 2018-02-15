Создатели «Черного зеркала» научились предсказывать длительность отношений

Компания Netflix представила сервис по мотивам одного из эпизодов сериала «Черное зеркало». Приложение Coach якобы предсказывает длительность романтических отношений.

«Доверяй системе. Используй Coach, чтобы узнать, насколько идеальной парой для тебя является твой партнер», — сообщает Netflix в своем Twitter.

Чтобы узнать длительность отношений, нужно зайти на сайт, который сгенерирует уникальную ссылку. Ее нужно отправить своему партнеру, после чего пара должна одновременно нажать на кнопку.

Похожий сервис использовали герои серии «Повесь диджея» в «Черном зеркале». Приложение для знакомств сводило потенциальных партнеров на определенный промежуток времени, после чего они должны были расстаться и перейти к новым отношениям. По результатам их реакций на разных людей сервис в итоге находил идеальную пару для каждого. При этом персонажи использовали круглый гаджет.

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