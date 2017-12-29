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Самые жуткие новости года собрали в трейлер «Черного зеркала»

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В сети появился трейлер четвертого сезона «Черного зеркала», в котором самые тревожные новости 2017 года перемешали с кадрами из различных эпизодов сериала. «Новогоднее поздравление» опубликовано на YouTube-канале Netflix в пятницу, 29 декабря.

В проморолике присутствуют видеосюжеты про роботов, которые становятся все более похожи на людей, кадры с митингов сторонников президента США Дональда Трампа, марши американских националистов и сцены из «Черного зеркала». На фоне звучит песня Happy New Year группы ABBA.

Четвертый сезон «Черного зеркала», уже доступный для просмотра на Netflix, состоит из шести серий: Arkangel, Black Museum, Crocodile, Hang the DJ, Metalhead и USS Callister. Каждый эпизод, как и в прошлых сезонах, представляет собой отдельную законченную историю с новым набором актеров.

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