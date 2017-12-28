Фильм про полицейского-орка с Уиллом Смитом разгромили критики

Критики ведущих киноресурсов поставили крайне низкие оценки первому в истории Netflix фэнтезийному боевику «Яркость» с Уиллом Смитом. Агрегаторы рецензий Rotten Tomatoes и Metacritic показали плохой рейтинг ленты после премьеры — 27 процентов и 29 процентов соответственно.

Профильные издания также раскритиковали картину. Агентство Associated Press выпустило рецензию под заголовком «"Яркость" это когда Гарри Поттер блюет на полицейское кино». В издании The Hollywood Reporter предположили, что после смешения боевика о копах и фэнтези Netflix выпустит романтическую комедию о холокосте или мюзикл о зомби.

Картина рассказывает о Лос-Анджелесе, населенном, помимо людей, сказочными существами — орками, эльфами и чудовищами. Главный герой, которого играет Смит, — полицейский, его напарником становится орк в исполнении Джоэла Эдгертона. Вместе они расследуют преступления, где замешаны магические силы.

Премьера фильма состоялась 22 декабря. Режиссером выступил Дэвид Эйр, снявший «Патруль» и «Отряд самоубийц».

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