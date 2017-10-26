Уилл Смит возьмет в напарники полицейского-орка в боевике «Яркость»

В сети появился очередной трейлер фэнтезийного боевика «Яркость» с Уиллом Смитом в главной роли. Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix.

Картина рассказывает о Лос-Анджелесе, населенном, помимо людей, сказочными существами — орками, эльфами и чудовищами. Главный герой (Смит) — полицейский, напарником которого становится орк. Вместе они расследуют преступления, в которых замешаны магические силы.

Режиссером выступил Дэвид Эйр, снявший «Патруль», «Ярость» и «Отряд самоубийц». Премьера фильма запланирована на 22 декабря. В ленте также сыграли Нуми Рапас, Джоэл Эдгертон, Джей Эрнандес и Эдгар Рамирес. «Яркость» стал самым дорогим проектом компании Netflix, его бюджет составил 90 миллионов долларов.