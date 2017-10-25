Режиссер «Логана» анонсировал спин-офф о дочери Росомахи

Режиссер фантастического боевика «Логан» Джеймс Мэнголд планирует снять спин-офф, посвященный Лоре, дочери супермутанта Росомахи. Об этом кинематографист заявил изданию The Hollywood Reporter.

Мэнголд подчеркнул, что работа над сценарием продолжения уже началась.

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Хью Джекман, сыгравший Росомаху в серии фильмов «Люди Икс», отметил, что не вернется к этой роли, но на спин-офф о Лоре «займет очередь в кинотеатр за день до премьеры». Актер допустил, что в новом фильме его персонажа сыграет кто-то другой.

«Логан» вышел на экраны в марте. Сюжет фильма разворачивается в недалеком будущем, когда супермутанты практически исчезли. Роль Лоры сыграла Дафна Кин. В ленте также снялись Патрик Стюарт и Бойд Холбрук. Картина основана на комиксах Marvel. Она является частью серии фильмов «Люди Икс» и третьей лентой, посвященной Росомахе.