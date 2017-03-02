Режиссер фильма о Росомахе выпустит черно-белую версию ленты

Режиссер Джеймс Мэнголд, создатель фильма «Логан» о Росомахе из «Людей Икс», заявил, что работает над черно-белой версией картины. Об этом сообщает Collider.

Кинематографист написал об этом в Twitter, отвечая на просьбу одного из поклонников ленты сделать фильм в черно-белой гамме.

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Мэнголд не раскрыл деталей своей работы. В издании предположили, что монохромный «Логан» станет режиссерской версией картины.

Исполнитель главной роли Хью Джекман 1 марта рассказал в интервью kp.ru, что эта лента о Росомахе станет последней, и поэтому съемки были для него «сверхважным матчем». «В новом фильме я хотел добраться до самых глубин своего персонажа. Чувствовал, что в этом случае нам больше, чем раньше, есть что сказать о жизни и обществе», — признался артист.

До премьеры фильма, которая состоялась 2 марта, создатели публиковали черно-белые постеры «Логана». Фанаты предполагали, что весь фильм будет выполнен в этой гамме.

В «Логане» снялись также Патрик Стюарт, Бойд Холбрук и Дафна Кин. «Люди Икс» (X-Men) — серия фантастических фильмов о мутантах, основанная на одноименных комиксах Marvel.