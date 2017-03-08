Хью Джекман показал свое рычание для сцены из «Логана»

Актер Хью Джекман выложил в Twitter видео, на котором он озвучивает своего персонажа в одной из сцен в фильме «Логан». В этом эпизоде Росомаха бежит на помощь детям-мутантам, пытающимся скрыться от наемников, которые на них охотились.

После криков и рычания Джекман смотрит в камеру и, улыбаясь, говорит: «Привет».

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На момент написания заметки пост актера, опубликованный 7 марта, набрал свыше 90 тысяч ретвитов и более 190 тысяч лайков.

The Independent уточняет, что на видео происходит перезапись момента фильма. Данный процесс постпродакшена называется ADR (Automated dialogue replacement). В ходе него оригинальные диалоги переозвучиваются для получения более чистой и четкой аудиодорожки.

«Логан» — фантастический боевик, основанный на комиксах Marvel и являющийся частью серии фильмов «Люди Икс» и третьим фильмом про Росомаху. В России премьера фильма состоялась 2 марта 2017 года.