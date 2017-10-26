На пассажиров такси натравили монстра из «Очень странных дел»

Видео: Lyft / YouTube

Компания Netflix разыграла пассажиров такси ради рекламы второго сезона сериала «Очень странные дела». Людей снимали на скрытую камеру, когда с водителем и машиной начинали происходить пугающие вещи, видеозапись опубликована на YouTube.

Материалы по теме Главные сериалы осени Финчер, Содерберг, Спайк Ли: чьи телепроекты смотреть с сентября по ноябрь

Розыгрыш заключался в том, что водитель останавливал автомобиль из-за проблем с маршрутизатором. После этого ему становилось плохо, он выплевывал слизняка, а на машину начинал бросаться монстр из первой части «Очень странных дел».

В подписи к видео указано, что сервис такси Lyft продолжит устраивать такие розыгрыши в Лос-Анджелесе и Филадельфии с 27-го по 28 октября.

«Очень странные дела» — фантастический хоррор с Вайноной Райдер, Дэвидом Харбором, Милли Бобби Браун и Финном Вулфардом. В первом сезоне сюжет разворачивается вокруг пропажи ребенка в небольшом провинциальном городе. Продолжение выйдет 27 октября.