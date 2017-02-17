Конгрессмен сравнил политику Трампа с сериалом «Очень странные дела»

Конгрессмен Дэвид Сисилайн раскритиковал политику президента США Дональда Трампа, сравнив ее с сюжетом фантастического сериала «Очень странные дела». Об этом сообщает Esquire.

Политик выступил в Конгрессе против строительства стены на границе с Мексикой и указал на то что в городе Флинт, штат Мичиган, до сих пор критически не хватает питьевой воды. Сисилайн заявил спикеру Конгресса, республиканцу Полу Райану, что Соединенные Штаты застряли в параллельном мире из «Очень странных дел».

«Шериф Джим Хоппер не спасет нас. Как Майк, Лукас, Дастин и Одиннадцатая (главные персонажи сериала — прим. «Ленты.ру»), мы должны сосредоточиться на нашей задаче — привести администрацию президента к ответу, чтобы сбежать из параллельного мира», — подчеркнул Сисилайн.

Во время выступления конгрессмен продемонстрировал плакат со словами «Дела Трампа», стилизованный под постер сериала.

«Очень странные дела» — фантастический хоррор с Вайноной Райдер, Дэвидом Харбором, Милли Бобби Браун и Финном Вулфардом. В первом сезоне сюжет разворачивается вокруг пропажи ребенка в небольшом провинциальном городе. В конце января «Очень странные дела» получили приз Гильдии киноактеров США в номинации «Лучший актерский состав драматического сериала». Новый сезон выйдет в 31 октбяря.