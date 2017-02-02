Депутат британского парламента зачитала речь против Brexit по мотивам «На игле»

Депутат Ханна Барделл, член Шотландской национальной партии (SNP), произнесла в парламенте Великобритании речь против Brexit. Ее монолог походил на отрывок из книги писателя Ирвина Уэлша «На игле», сообщает NME.

«Выбирай Brexit. Выбирай рост преступлений на почве ненависти на 40 процентов и преступлений на почве гомофобии на 150 процентов», — объявила Барделл.

Депутат призналась в Twitter, что при составлении речи вдохновлялась фильмом «Трейнспоттинг 2», сиквелом «На игле». «Я хотела подчеркнуть, что Шотландия не выбирала Brexit, она выбрала жизнь — в Евросоюзе», — написала она.

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В книге Уэлша и одноименном фильме монолог «Выбирай жизнь» принадлежит наркоману Марку Рентону. Персонаж призывает читателей «выбрать создание семьи, карьеры, общение с друзьями» и ничем не примечательную, ординарную жизнь.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня. За Brexit проголосовали более половины британцев, принявших участие в плебисците. После этого премьер-министр Дэвид Кэмерон ушел в отставку, его место заняла Тереза Мэй.

«Трейнспоттинг 2» выйдет в российский прокат 8 марта. Он основан на романе Уэлша «Порно». Персонажи встречаются спустя 20 лет после событий «На игле», экранизации одноименной книги Уэлша.