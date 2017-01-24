Сыгравший Бегби актер намекнул на третью часть «Трейнспоттинга»

Шотландский актер Роберт Карлайл в разговоре с журналистами на премьере картины «Трейнспоттинг 2» (сиквела «На игле») предположил, что у истории появится еще одно продолжение. Об этом сообщает The Guardian.

По словам артиста, исполнившего роль Франко Бегби в двух частях франшизы «На игле», продюсеры уже вступили с ним в переговоры. «Возможно, это не конец истории Бегби», — заявил он.

Карлайл также напомнил, что Ирвин Уэлш, по чьим произведениям сняты первые две ленты, написал в 2016 году роман «Безумный художник». Повествование книги разворачивается именно вокруг постаревшего Франко Бегби, который стал скульптором.

В ноябре сообщалось, что «На игле» обзаведется телевизионным спин-оффом. Уэлш отметил, что для всех героев книжной вселенной «На игле» в будущем планируются новые экранные воплощения.

«Трейнспоттинг 2» выйдет в российский прокат 8 марта. Он основан на романе шотландского писателя Ирвина Уэлша «Порно». В фильме играют актеры из оригинальной ленты: Юэн Макгрегор, Юэн Бремнер, Джонни Ли Миллер и Роберт Карлайл. Персонажи встречаются спустя 20 лет после событий «На игле», экранизации одноименной книги Уэлша.

Оригинальный фильм вышел в 1996 году. Он был выдвинут на «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий» и выиграл премию BAFTA в той же номинации. Картина в 2012 году была признана лучшим британским фильмом за последние 60 лет.