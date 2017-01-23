Юэн Макгрегор прокатился на крыше автомобиля в новом трейлере «Трейнспоттинг 2»

Видео: empireonline.com

Издание Empire опубликовало эксклюзивный фрагмент из фильма «Трейнспоттинг 2» (T2 Trainspotting), в котором главный персонаж Марк Рентон (Юэн Макгрегор) спасается от Фрэнсиса Бегби (Роберт Карлайл), запрыгнув на крышу движущегося автомобиля. В сцене играет композиция Relax поп-рок-группы Frankie Goes to Hollywood.

10 января компания Walt Disney Studios Motion Pictures Releasing без объяснения причин отложила российскую премьеру «Трейнспоттинг 2» со 2 февраля на 8 марта. В США выход картины также перенесли с 27 января на 3 марта.

«Трейнспоттинг 2» — сиквел ленты «На игле» 1996 года. Он основан на романе шотландского писателя Ирвина Уэлша «Порно». В фильме играют актеры из оригинальной картины: Макгрегор, Юэн Бремнер, Джонни Ли Миллер и Карлайл. Персонажи встречаются спустя 20 лет после событий «На игле».