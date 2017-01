Саундтрек к сиквелу «На игле» слили в сеть

Список песен к фильму «Трейнспоттинг 2» оказался на сайте онлайн-магазина Amazon. Треклист впоследствии был удален с сайта, сообщает Fact.

Подлинность саундтрека частично подтвердил в Twitter шотландский писатель Ирвин Уэлш, на книгах которого основаны фильм «На игле» и его сиквел «Трейнспоттинг 2». Литератор отметил, что британская хип-хоп группа Young Fathers, которая была указана в списке, сотрудничает с создателями фильма.

В треклисте также присутствуют композиции групп Blondie, Queen, The Clash, The Rubberbandits, Underworld и ремикс The Prodigy на песню Игги Попа Lust for Life.

10 января компания Walt Disney Studios Motion Pictures Releasing без объяснения причин отложила российскую премьеру «Трейнспоттинг 2» со 2 февраля на 8 марта. В США выход картины также перенесли с 27 января на 3 марта.

«Трейнспоттинг 2» основан на романе Уэлша «Порно». В фильме играют актеры из оригинальной ленты: Юэн Макгрегор, Юэн Бремнер, Джонни Ли Миллер и Роберт Карлайл. Персонажи встречаются спустя 20 лет после событий «На игле», экранизации одноименной книги Уэлша.

Оригинальный фильм вышел в 1996 году. Он был выдвинут на «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий» и выиграл премию BAFTA в той же номинации. В 2012 году картина была признана лучшим британским фильмом за последние 60 лет. Большую популярность приобрел саундтрек ленты, в котором оказались композиции Игги Попа, Blur, Underworld, Primal Scream и New Order.