Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
Завтра
05:30 (Мск)
Алекс Эрнандес
Лос-Кабос
Динамо Мн
Сегодня
21:45 (Мск)
Лудогорец
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Партизан
Завтра
22:00 (Мск)
АЕК Ларнака
Лига Европы|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Динамо М
18 июля
20:30 (Мск)
Балтика
Мир Российская Премьер-лига|1-й тур
14:55, 16 июля 2025Спорт

Российскую фигуристку дисквалифицировали за допинг

Российскую фигуристку Понтелеенко дисквалифицировали на четыре года за допинг
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Надежда Понтелеенко

Надежда Понтелеенко. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российскую фигуристку Надежду Понтелеенко дисквалифицировали за допинг. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

16-летняя спортсменка отстранена из-за обнаружения в ее пробе мельдония. Дисквалификация завершится 18 апреля 2028 года.

Понтелеенко тренировалась в группе Олега Татаурова. Она является бронзовым призером юниорского чемпионата России.

Российским спортсменам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных фигуристов стали Олимпийские игры в Пекине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Гибнут от голода». В России начали уничтожать кур-несушек из-за цен на яйца

    Названа доля рубля в расчетах азиатских стран за российские товары

    Рада отправила Шмыгаля в отставку

    Рада одобрила службу в ВСУ мужчин старше 60 лет

    Мужчина ценой своей жизни спас девочку

    Эффективность «Панциря» против дронов оценили

    Зеленский объявил о готовности действовать при выполнении одного условия

    В Крыму объявили предупреждение из-за чрезвычайной опасности

    В ВСУ рассказали о продвижении ВС России на покровском направлении

    Сенаторы разрешили «Газпрому» не платить лишний налог

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости