Российскую фигуристку дисквалифицировали за допинг

Российскую фигуристку Понтелеенко дисквалифицировали на четыре года за допинг

Российскую фигуристку Надежду Понтелеенко дисквалифицировали за допинг. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

16-летняя спортсменка отстранена из-за обнаружения в ее пробе мельдония. Дисквалификация завершится 18 апреля 2028 года.

Понтелеенко тренировалась в группе Олега Татаурова. Она является бронзовым призером юниорского чемпионата России.

Российским спортсменам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных фигуристов стали Олимпийские игры в Пекине.