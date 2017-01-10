Культура
 
Хотите видеть только хорошие новости?

Премьеру сиквела «На игле» отложили на месяц

Перейти в «Мою Ленту»

Российская премьера фильма «Трейнспоттинг 2» (T2: Trainspotting 2) британского режиссера Дэнни Бойла перенесена со 2 февраля на 8 марта. Соответствующая информация появилась на сайте компании Walt Disney Studios Motion Pictures Releasing.

В США выход сиквела ленты «На игле» также отложили с 27 января на 3 марта. О причинах переноса не сообщается.

«Трейнспоттинг 2» основан на романе шотландского писателя Ирвина Уэлша «Порно». В фильме играют актеры из оригинальной ленты: Юэн Макгрегор, Юэн Бремнер, Джонни Ли Миллер и Роберт Карлайл. Персонажи встречаются спустя 20 лет после событий «На игле», экранизации одноименной книги Уэлша.

Оригинальный фильм вышел в 1996 году. Он был выдвинут на «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий» и выиграл премию BAFTA в той же номинации. Картина в 2012 году была признана лучшим британским фильмом за последние 60 лет.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«На игле» покажут в России на большом экране
Вышел первый тизер сиквела «На игле»
Дэнни Бойл назвал сроки выхода сиквела «На игле»
Последние новости
Шойгу посоветовал американскому коллеге быть аккуратнее в оценках
В Швейцарии мусульманских школьниц обязали посещать бассейн вместе с мальчиками
В Кремле оценили введенный Белоруссией безвизовый режим
Савченко опубликовала списки украинских пленных в Донбассе
В Россию отказались пускать семена «Агрессора» с Украины
Американский сенатор решил ударить по России запретом на водку
Женщин в Instagram высмеяли за хештег #сказочноеБали
Другие материалы рубрики
09:00 Сегодня
Моника Беллуччи

«Я уже взрослая женщина — и роли ищу соответствующие»

Моника Беллуччи о работе с Кустурицей и новых карьерных перспективах
13:55 Сегодня

Объявлено название нового романа Харуки Мураками

15:15 Сегодня

Режиссер сиквелов «Звездного пути» и «Звездных войн» зарекся снимать перезапуски

14:21 Сегодня

Том Хиддлстон оправдался за неуклюжую речь на «Золотом глобусе»

10:50 17 декабря 2016

Круг замкнулся

Пауки и политики в книгах Джонатана Коу
19:27 9 января 2017

Умер автор памятников Остапу Бендеру и Сергею Есенину скульптор Альберт Чаркин

14:47 Сегодня

Молнию Маккуина оставили в живых в новом трейлере третьих «Тачек»

12:37 Сегодня

Скарлетт Йоханссон и Кэти Перри выйдут на марш против Трампа

00:10 16 декабря 2016
Шалва Бреус

«Прививка от провинциализма»

Шалва Бреус о современном искусстве и ловле мартышек
16:51 9 января 2017

Ансамбль имени Александрова объявил конкурс на должности артистов хора и балета

10:25 Сегодня

Обаме предложили должность «президента плейлистов»

12:11 9 января 2017

Музыкант исполнил песню из «Титаника» ноздрями

Россия
«В 2033 году курение станет пережитком прошлого»
Как Минздрав решил запретить россиянам курить
Отряд российских саперов на аэродроме «Чкаловский» перед отправкой в Сирию «У Обамы еще будет финальный аккорд»
В России ответили на заявления Пентагона о нулевом вкладе Москвы в борьбу с ИГ
Трое взрослых погибли от утечки газа в подмосковном Подольске
В Госдуме анонсировали асимметричный ответ на расширение «списка Магнитского»
«Терпели и терпеть будем»
Социологи о страхах и надеждах россиян, с которыми они встретили Новый год
Рогозин привезет в Россию переписку Толстого и Ганди
«Сокольники» отказались судиться с пытавшимся похитить статую феи-бухгалтерши
Все материалы
Мир
Перуанские шаманы с портретами Владимира Путина и Дональда Трампа во время предновогоднего гадания. 29 декабря 2016 годаСемена мрачного будущего
Федор Лукьянов о том, как русский фактор меняет американскую политику
Праздник к ним приходит
Как принято встречать Новый год и Рождество в КНДР и Южной Корее
Лицензия на убийство
Иногда мировые лидеры предпочитают видеть террористов в морге, а не в зале суда
Потенциального генпрокурора США обвинили в расизме
В Швейцарии мусульманских школьниц обязали посещать бассейн вместе с мальчиками
Год в состоянии напряжения
Зарубежные эксперты о ключевых событиях и трендах 2017-го
Дутерте поклялся убивать чиновников-наркоторговцев
Все материалы
Бывший СССР
Нас не прогонят
Как беглые политики собрались спасать Украину
Савченко опубликовала списки украинских пленных в Донбассе
В Житомире будущим десантникам приказали строить автобусную остановку из снега
Киев анонсировал первое решение трибунала ООН по воде вокруг Крыма в 2021 году
Грузинский комбат из ВСУ пообещал в 2017 году захватить всю ЛНР
Антикоррупционное ведомство Украины заинтересовалось бизнесом Порошенко в России
Чистку дорог колесом от ЗИЛа на западе Украины показали на видео
Все материалы
Финансы
Минская засада
Что стоит за очередным нефтегазовым конфликтом России и Белоруссии
Медведев счел реальным снижение инфляции до четырех процентов
Мороз заставил Украину удвоить использование газа из подземных хранилищ
Российские производители шпрот полностью заместили продукцию из Прибалтики
Улюкаев получил положительную характеристику от Чубайса
Российские миллиардеры стали еще богаче после победы Трампа
Россия снизила добычу нефти почти на 150 тысяч баррелей в день
Все материалы
Бизнес
Лимиты выше, бонусы ниже
Какие законодательные изменения коснутся бизнеса в 2017 году
Вклад в систему
Какие взаимные претензии предъявляют друг другу граждане и государство
Американский сенатор решил ударить по России запретом на водку
«Вымпелком» нашел покупателя на свои вышки сотовой связи
AliExpress возобновил экспресс-доставку товаров в Россию
Yahoo! потеряет название после слияния с Verizon
В Россельхознадзоре заявили о готовности снять ограничения на импорт шпрот
Все материалы
Силовые структуры
Детский трепет
Монолог сотрудника Генпрокуратуры о преступлениях против детей в России
Танк Т-90С на параде в ДелиГод оружия
Что изменилось в российской торговле оружием в 2016 году
Отметили с огоньком
Как гости столицы встретили Новый год стрельбой из автомата в центре города
Улюкаеву продлили домашний арест
Российские военные вывели из Алеппо более 136 тысяч мирных жителей
Российские ВКС совершили более 19 тысяч вылетов с начала операции в Сирии
Минобороны России сообщило об ударе ВВС США по мирным жителям в Идлибе
Все материалы
Наука и техника
«Все как в компьютерной игре»
Как Советский Союз снимал высадку на Луну
Стивен Хокинг в условиях невесомости в 2007 годуПовелитель черных дыр
Как Стивен Хокинг прожил 75 лет
Furo smart service robots are demonstrated at CES International Friday, Jan. 6, 2017, in Las Vegas.Умнее вас
Чем поразила крупнейшая выставка электроники в Лас-Вегасе
На Земле увидят взрыв от рождения сверхновой
Илон Маск признался в пристрастии к компьютерным играм
Раскрыты планы Apple по выпуску новой линейки продуктов
Луну назвали порождением нескольких планет
Все материалы
Спорт
Floyd Mayweather, center, delivers a knockout punch to Victor Ortiz as referee Joe Cortez, right, looks on in the fourth round during a WBC welterweight title fight, Saturday, Sept. 17, 2011, in Las VegasПривет, нокаут
Удар во время извинений, в туалет по большому на ринге и другие курьезы бойцов
Сергей УстюговОдин в туре воин
Как лыжник Сергей Устюгов доказал, что россияне могут побеждать без допинга
Названа дата первого официального матча Шараповой после дисквалификации
Кокорин сфотографировался в футболке с Пабло Эскобаром
ФИФА утвердила увеличение числа команд-участниц ЧМ до 48
Бойцы смешанных единоборств обиделись на Мэрил Стрип
19-летняя гимнастка Яна Кудрявцева окончательно решила завершить карьеру
Все материалы
Культура
Моника Беллуччи«Я уже взрослая женщина — и роли ищу соответствующие»
Моника Беллуччи о работе с Кустурицей и новых карьерных перспективах
Надо Ла-Ла
Главные кадры церемонии вручения премии «Золотой глобус»
Режиссер сиквелов «Звездного пути» и «Звездных войн» зарекся снимать перезапуски
Том Хиддлстон оправдался за неуклюжую речь на «Золотом глобусе»
Молнию Маккуина оставили в живых в новом трейлере третьих «Тачек»
Скарлетт Йоханссон и Кэти Перри выйдут на марш против Трампа
Премьеру сиквела «На игле» отложили на месяц
Все материалы
Интернет и СМИ
Скриншот программы «Новогодний парад звезд»Погружение в ад
Что произошло на телевидении и в сети, пока страна поедала новогодние салаты
Типичный русский
Как российские хакеры докатились до мирового господства
Американского пастора раскритиковали за видео с инвалидом на прицепе
Женщин в Instagram высмеяли за хештег #сказочноеБали
Выбор чернокожей «Мисс Хельсинки» связали с пристрастием финнов к выпивке
Американец потратил девять часов в попытке достичь дна таблицы Excel
Юным хакерам предложили заменить тюрьму на глушилки для Wi-Fi
Все материалы
Ценности
«С пивом хорошо стояло»
Воспоминания Федора Бондарчука о свободе в 1990-е
Lamborghini проверит суперкары в гонках на выносливость
Во Флоренции собрали модных мужчин со всего мира
Дэвид Бекхэм создал коллекцию одежды в честь сына
Moncler снял рекламу с «человеком-невидимкой»
Мороз по коже
Как пережить холода без потерь
Новым лицом Alexander Wang стал солист Die Antwoord
Все материалы
Путешествия
Праздникам здесь не место
Как россияне отдыхали на каникулах несмотря ни на что
Между лозой и тапас
Гастропутешествие в самый знаменитый винодельческий регион Испании
Эксперт назвала число застрявших из-за наводнения в Таиланде российских туристов
Арабская авиакомпания в марте представит «супер бизнес-класс»
Определено лучшее время для бронирования авиабилетов и отелей в 2017 году
Белорусы разработали конструктор мультипутешествий по Европе
В Турции 2016 год назвали худшим для туриндустрии
Все материалы
Из жизни
«Главное — не изменять самому себе»
Столетние старцы рассказали о своей жизни
«Живем на курорте, что еще нужно?»
История жителя Новосибирска, переехавшего в Австралию
И это хорошо
Подборка самых позитивных фотографий ушедшего года
Загадай желание
Пользователи Instagram рассказали о сбывшихся в 2016 году мечтах
Брэд Питт и Анджелина Джоли отказались обнародовать документы о разводе
Водителя Ким Кардашьян заподозрили в причастности к ограблению телезвезды
Вековую эволюцию моды на брови показали на видео
Все материалы
14 фактов о новой Toyota Camry
Все, что нужно знать о «Камри» нового поколения
Новую Toyota Camry сделали «с чистого листа»
Уникальный российский суперкар
Уцелевшая «Маруся» B1
Nissan показал дизайн новых седанов на прототипе
Турбоапокалипсис сегодня
Тест-драйв турбо-Ferrari прошлого и настоящего. Часть I: Ferrari 488 GTB
Kia показала свою мощнейшую модель
14 новинок моторшоу в Детройте
Главные премьеры первого автосалона 2017 года
Все материалы
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
Этот номер пройдет
Как выглядят самые безумные гостиницы России и зарубежья
Австралиец пожертвовал домом за шесть миллионов долларов ради Porsche
От роддома до могилы
Тайны фамильных особняков, в которых живут поколения фермеров и журналистов
Но есть и хорошие новости
Рынок недвижимости шокирует россиян
В США арендатор вынесла из квартиры украшения и вибраторы на 40 тысяч долларов
Все материалы