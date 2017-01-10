Премьеру сиквела «На игле» отложили на месяц

Российская премьера фильма «Трейнспоттинг 2» (T2: Trainspotting 2) британского режиссера Дэнни Бойла перенесена со 2 февраля на 8 марта. Соответствующая информация появилась на сайте компании Walt Disney Studios Motion Pictures Releasing.

В США выход сиквела ленты «На игле» также отложили с 27 января на 3 марта. О причинах переноса не сообщается.

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«Трейнспоттинг 2» основан на романе шотландского писателя Ирвина Уэлша «Порно». В фильме играют актеры из оригинальной ленты: Юэн Макгрегор, Юэн Бремнер, Джонни Ли Миллер и Роберт Карлайл. Персонажи встречаются спустя 20 лет после событий «На игле», экранизации одноименной книги Уэлша.

Оригинальный фильм вышел в 1996 году. Он был выдвинут на «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий» и выиграл премию BAFTA в той же номинации. Картина в 2012 году была признана лучшим британским фильмом за последние 60 лет.