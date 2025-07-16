Сенаторы разрешили «Газпрому» не платить лишний налог

Совфед разрешил «Газпрому» не платить налог из-за долгов за «Северный поток-2»

Совет Федерации одобрил закон, который позволяет «Газпрому» избежать уплаты налога из-за ситуации вокруг прощения долга компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

Российская компания является единственным акционером оператора, у которого с 2022 года из-за санкций США нет технической возможности обслуживать долг.

В мае Nord Stream 2 AG объявил о достижении мирового соглашения со своими кредиторами, а позднее «Газпром» сообщил, что урегулировал вопрос долга. Но так как долги учитываются в отчетности, то формально их исчезновение требует уплаты налогов, рассчитанных на соответствующую сумму, даже если речь идет о прощеном долге.

Чтобы не взыскивать средства, Минфин предложил дополнить определение «безнадежного долга» обстоятельствами, которые подходят конкретно под этот случай.

Ранее стало известно, что правительство обсуждает новые налоговые льготы для «Газпрома», который столкнулся с ухудшением финансового положения после потери значительной доли европейского рынка. По итогам прошлого года убыток «Газпрома» по РСБУ (российские стандарты бухгалтерского учета) достиг 1,076 триллиона рублей.