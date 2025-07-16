Министра обороны Германии назвали нацистом после слов о российских солдатах

Нимайер: Заявление Писториуса о российских солдатах похоже на слова нацистов

Заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса об уничтожении российских солдат похоже на слова нацистов. Об этом заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, передает РИА Новости.

«Такие заявления делали нацисты, и он нарушает немецкие законы. Это разжигание вражды», — сказал Нимайер.

Он добавил, что заявление немецкого министра нарушает конституцию страны, в которой содержится запрет на подготовку войны против какой-либо страны.

По словам эксперта, Писториус, делая такие заявления, уподобляется осужденным на Нюрнбергском трибунале в 1945 году.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что немецкие войска будут готовы уничтожать российских солдат в случае нападения России на страны НАТО. При этом он подчеркнул, что речь якобы не идет о запугивании — Германия, по его словам, просто демонстрирует готовность защищаться.