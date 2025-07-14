В Германии заявили о готовности «убивать российских солдат» при одном условии

Писториус: Немецкие войска готовы убивать солдат РФ в случае нападения на НАТО

Немецкие войска будут готовы «убивать российских солдат» в случае нападения России на страны НАТО. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, его слова передает Financial Times.

«Я всегда был убежден, что если вы хотите говорить о мире и разрядке на равных условиях, то делать это можно только с позиции силы», — отметил Писториус.

При этом он подчеркнул, что речь якобы не идет о запугивании — Германия, по его словам, просто демонстрирует готовность защищаться.

Ранее Писториус заявил, что Берлин не станет поставлять ракеты Taurus Украине, несмотря на новую просьбу Киева. Он аргументировал это тем, что у страны остались «всего шесть систем Patriot».