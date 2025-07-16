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15:04, 16 июля 2025Бывший СССР

В ВСУ рассказали о продвижении ВС России на покровском направлении

Боец ВСУ Мучной: На покровском направлении идут непрерывные бои
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной рассказал о расширении серой зоны и непрерывных боях на покровском направлении. Подробностями он поделился в своем Telegram-канале.

«Покровское направление: сейчас расширяется серая зона к северу от Зверево, сегодня бои здесь не умолкали, равно как и в районе Удачное — Котлино и Новоукраинки», — cказано в сообщении.

Он отметил, что российские войска стягивают дополнительные силы для локальных прорывов и проникновения в слепые зоны обороны ВСУ. Сообщается, что в районе до сих пор остаются незащищенные участки. Также боец ВСУ добавил, что Вооруженные силы (ВС) России усиливают давление с юга с помощью дронов.

Ранее стало известно, что российские войска в результате успешных боевых действий взяли под огневой контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск) и теперь контролируют все логистические пути в город.

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