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13:51, 15 июля 2025Бывший СССР

Российские войска взяли под контроль все трассы снабжения ВСУ в Красноармейске

Кимаковский: ВС РФ контролируют последний путь снабжения ВСУ в Красноармейске
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска в результате успешных боевых действий взяли под огневой контроль последнюю трассу снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название — Покровск) и теперь контролирует все логистические пути в город. Об этом сообщил ТАСС советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

«Трасса Красноармейск — Родинское — вторая по счету, по которой шло снабжение украинской группировки в Красноармейске, и теперь она под огневым контролем», — заявил советник.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что логистические цепочки ВСУ на границе ДНР и Днепропетровской области перешли под огневой контроль российских войск. По его словам, украинские транспортные артерии, ведущие к западной части ДНР от Новопавловки и Межевой, находятся в зоне поражения российских FPV-дронов.

Ранее стало известно, что российские войска вошли в село Новоэкономическое. Населенный пункт находится в покровской агломерации и напрямую примыкает к Красноармейску.

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