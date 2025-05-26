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14:36, 26 мая 2025Бывший СССР

Логистические цепочки ВСУ попали под огневой контроль российских войск

Военкор Поддубный: Логистические цепочки ВСУ попали под огневой контроль ВС РФ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Логистические цепочки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области перешли под огневой контроль российских войск. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что транспортные артерии ВСУ, ведущие к западной части ДНР от Новопавловки и Межевой, находятся в зоне поражения российских FPV-дронов. По его словам, своими действиями российские войска вынуждают ВСУ искать другие пути подвоза, из-за чего способность украинских войск оказывать сопротивление ухудшается.

Ранее Поддубный рассказал об угрозе логистике Украины из-за российских дронов. По словам военкора, чем ближе российские военные приближаются к границе Днепропетровской области, тем меньше безопасных логистических цепочек остается у ВСУ.

До этого российские военные поразили резервные части и объекты логистики ВСУ в трех регионах. «Удары [были нанесены] по Каневу [Черкасской области], Козатину [Винницкой области], Житомирщине», — рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

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