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15:38, 21 мая 2025Бывший СССР

Военкор рассказал об угрозе логистике Украины из-за российских дронов

Военкор Поддубный: Российские дроны угрожают логистике ВСУ из-за атак на Межевую
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска при помощи дронов могут наносить атаки по поселку Межевая в Днепропетровской области Украины, тем самым угрожая логистике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале заявил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Он отметил, что через населенный пункт проходят автомобильная трасса и железная дорога, которые украинская армия использует переброски резервов в Донбасс. По словам военкора, чем ближе российские военные приближаются к границе Днепропетровской области, тем меньше безопасных логистических цепочек остается у ВСУ.

«ВСУ обнаружили "тревожный звоночек" в днепропетровской Межевой – до этого населённого пункта теперь долетают российские FPV-дроны. (...) По мере продвижения наших войск к границе ДНР (Донецкой народной республики — прим. «Ленты.ру») с Днепропетровской областью, а наши бойцы подошли к ней уже практически вплотную, безопасных логистических цепочек у противника становится меньше», — написал он.

Ранее стало известно, что переброшенные к Днепропетровской области бойцы украинского батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) предприняли попытки сбежать с позиций в населенном пункте Новоукраинка у границ ДНР и Днепропетровской области. Как рассказали в силовых структурах, это произошло после серии ударов по населенному пункту.

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