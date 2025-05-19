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08:26, 19 мая 2025Бывший СССР

Боевики «Айдара» сбежали с позиций у границы с Днепропетровской областью

ТАСС: Боевики «Айдара» сбежали с позиций у границ ДНР и Днепропетровской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Члены украинского батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) предприняли попытки сбежать с позиций в населенном пункте Новоукраинка у границ Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые источники.

По их информации, Вооруженные силы (ВС) России ударили по местам скопления солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новоукраинки. «После серии точных ударов (...) уцелевшие боевики устроили попытку массового бегства из населенного пункта», — заявили в силовых ведомствах.

Там также отметили, что часть оставшихся бойцов отказалась выполнять приказы ВСУ на позициях.

Ранее пленный боец ВСУ Иван Бобрушко заявил, что хотел сбежать с позиций в ДНР. Однако позже он попал в плен.

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