ВС России нанесли удары по резервным частям и объектам логистики ВСУ в трех регионах

Лебедев: ВС РФ поразили резервные части и объекты логистики ВСУ в трех регионах

Российские военные поразили резервные части и объекты логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в трех регионах. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Удары [были нанесены] по Каневу [Черкасской области], Козатину [Винницкой области], Житомирщине», — рассказал Лебедев.

Представитель пророссийского подполья также сообщил об атаке на транспортные узлы ВСУ. Они находились под Полтавой и использовались украинской арией для переброски техники и личного состава.

Ранее Лебедев рассказал о поражении складов и узлов связи ВСУ в районе Харькова. Всего российскими военными было нанесено шесть ударов.