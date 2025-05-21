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10:07, 21 мая 2025Бывший СССР

ВС России нанесли удары по резервным частям и объектам логистики ВСУ в трех регионах

Лебедев: ВС РФ поразили резервные части и объекты логистики ВСУ в трех регионах
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные поразили резервные части и объекты логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в трех регионах. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Удары [были нанесены] по Каневу [Черкасской области], Козатину [Винницкой области], Житомирщине», — рассказал Лебедев.

Представитель пророссийского подполья также сообщил об атаке на транспортные узлы ВСУ. Они находились под Полтавой и использовались украинской арией для переброски техники и личного состава.

Ранее Лебедев рассказал о поражении складов и узлов связи ВСУ в районе Харькова. Всего российскими военными было нанесено шесть ударов.

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