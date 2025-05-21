Лебедев: ВС РФ поразили транспортные узлы ВСУ по переброске техники под Полтавой

Российские военные поразили под Полтавой транспортные узлы по переброске техники и личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Удары по Полтавскому району. (...) Поражены транспортные узлы, используемые для переброски войск и техник», — рассказал Лебедев.

Представитель пророссийского подполья также сообщил об ударе армии России по складам ВСУ у Харькова. Вместе с тем стало известно об успешном подавлении работы средств противовоздушной обороны (ПВО) украинских подразделений.

Ранее власти Украины признали удар армии России по скоплению бойцов ВСУ в Сумской области. Он был нанесен во время учений.