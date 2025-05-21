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09:25, 21 мая 2025Бывший СССР

Власти Украины признали удар по скоплению военных в Сумской области

Нацгвардия Украины признала удар ВС России по скоплению ВСУ в Сумской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Национальная гвардия Украины признала удар Вооруженных сил (ВС) России по скоплению Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полигоне в Шостке в Сумской области. Сообщение опубликовано на странице ведомства в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

«Правоохранительные органы дадут строгую правовую оценку действиям всех должностных лиц по результатам проверки и расследования трагического случая, произошедшего вчера в результате ракетного удара по Сумской области», — подчеркивается в сообщении.

По информации Нацгвардии Украины, в результате удара ВС России во время проведения учений шесть военнослужащих ВСУ было ликвидировано и более 10 получили ранения. Также сообщается об отстранении командира части и начатой в отношении него служебной проверки. В ведомстве также указали на нарушение ранее разработанных алгоритмов по защите личного состава от массированных ударов.

Ранее на Украине разгорелся скандал после удара ВС России с помошью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по лагерю спецназа ВСУ. Журналист и экс-офицер ВСУ Дмитрий Гнап указал на то, что место дислокации лагеря находилось всего в 50 километрах от российской границы.

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