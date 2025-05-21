«Дебильные приказы». На Украине разгорелся скандал после удара «Искандера» по лагерю спецназа ВСУ. В Раде требуют уволить Сырского

На Украине начался скандал после удара «Искандера» по полигону спецназа в Шостке

Удар российского «Искандера» по лагерю подготовки спецназовцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) привел к скандалу в стране. Украинские политики и общественные деятели возмущены гибелью военных и тем, что лагерь находился вблизи границы с Россией, из-за чего был легко обнаружен.

Официально удар на данный момент подтвердили в Нацгвардии Украины.

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Журналист и экс-офицер ВСУ Дмитрий Гнап написал, что, «вероятно, могла произойти очередная трагедия с массовой гибелью украинских военных». Он указал на то, что место дислокации лагеря находилось всего в 50 километрах от российской границы.

Косвенно подтвердила факт удара и депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

«Сколько еще должны погибнуть людей? Сколько еще "дебильных" приказов должно быть отдано? Сколько еще спеси и смертей — чтобы Сырского уволили, Владимир Александрович [Зеленский]?» — написала она, перепостив видео с ударом и добавив, что за все предыдущие подобные случаи в ВСУ пока никто не наказан.

Другой депутат, Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), указал, что российские войска следили за полигоном — над ним долгое время висел дрон, который и скорректировал удар.

Это преступление. Решивших проводить тренировки военных фактически на линии фронта. Людей вообще перестали ценить Алексей Гончаренко депутат Верховной Рады

Он напомнил также, что подобное происходит уже не в первый раз и «до сих пор никто не привлечен к ответственности».

Блогер Sergey Naumovich сыронизировал, что придумать организовать полигон и тренировать одновременно сотни новобранцев вблизи от российской границы мог придумать «кто-то очень "гениальный"». «И при этом просто никак не контролировать небо, будто на дворе 2013 год», — добавил он.

Нацгвардия Украины подтвердила удар и заявила о расследовании

Национальная гвардия Украины сообщила на странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), что ее командование и правоохранительные органы дадут «строгую правовую оценку» действиям всех должностных лиц по результатам проверки и расследования ракетного удара в Сумской области.

Там официально сообщили о 6 погибших военнослужащих и более 10 раненных при проведении учений на полигоне воинской части. Отстранен командир воинской части.

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

«Командующие Национальной гвардией Украины ранее разработали алгоритмы действий и дали все необходимые нормы для действий в ситуации угрозы авиаударов, а также для предотвращения нарушений мер безопасности и скопления личного состава», — отметили в ведомстве.

Украинский журналист Дмитрий Гнап, комментируя это сообщение, отметил, что реальное число погибших «мы никогда не узнаем», обвинив в отсутствии наказания за предыдущие подобные случаи генералов, которые видят в солдатах лишь «расходный материал, который никогда не жалко», и «конвейер "бусификации"». «Только переход на добровольную, профессиональную и контрактную службу может изменить ситуацию», — считает он.

Минобороны заявило об уничтожении 70 военных

Минобороны РФ вечером 20 мая сообщило, что ВС России нанесли удар «Искандером» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка Сумской области. В результате, по их утверждению, уничтожено около 70 военнослужащих, среди которых 20 инструкторов.

Ведомство также опубликовало видео, на котором запечатлен момент удара «Искандером». Продемонстрировано, как проводились разведывательные мероприятия, проверка координат, также с разных ракурсов показан уничтоженный лагерь.