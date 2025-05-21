«Искандер» испепелил лагерь подготовки спецназа ВСУ в Сумской области. Ударом были уничтожены до 70 военных

ОТРК «Искандер» уничтожил около 70 будущих спецназовцев ВСУ, удар сняли с дрона

ВС России нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер» по лагерю подготовки спецназовцев Вооруженных сил Украины (ВСУ), тем самым испепелив его. В результате было уничтожено около 70 военнослужащих, в частности, 20 инструкторов, сообщило Минобороны РФ.

В результате разведывательных мероприятий в районе населенного пункта Шостка Сумской области был обнаружен лагерь подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ Минобороны России

По данным МО, помимо живой силы, противник потерял склад боеприпасов и 10 единиц техники.

Момент удара «Искандером» по лагерю ВСУ попал на видео

Российское оборонное ведомство также опубликовало видео, на котором запечатлен момент удара «Искандером» по лагерю подготовки спецназа ВСУ. Продемонстрировано, как проводились разведывательные мероприятия, проверка координат, также с разных ракурсов показан уничтоженный лагерь. Кроме того, видно, что атаке подверглись военные, перемещавшиеся огромным строем по территории объекта.

Комментируя происходящее на кадрах, Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ») отметил, что расчет ОТРК испепелил противника.

«Как видим, ракета попала точно в цель, комментарии излишни», — указали, в свою очередь, авторы Telegram-канала «Изнанка».

В Раде признали поражение российскими войсками лагеря ВСУ

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) подтвердил факт поражения лагеря ВСУ в Сумской области в результате удара российских войск. Он также рассказал, что над полигоном долгое время кружил дрон ВС РФ.

Над ним [полигоном] долгое время висел дрон, который и скорректировал удар Алексей Гончаренко Депутат Верховной Рады Украины

Народный депутат уточнил, что лагерь подготовки спецназа ВСУ находился в менее чем 50 километрах от границы с Россией.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские войска ударили по украинским аэродромам, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников и складам. В атаках принимали участие ударные беспилотники, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия.