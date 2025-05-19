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12:04, 19 мая 2025Россия

Российские войска ударили по украинским аэродромам и складам

Минобороны России отчиталось об ударе по украинским аэродромам и складам
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Российские войска ударили по аэродромам и складам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

В атаках принимали участие ударные беспилотники, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, а также артиллерия. Ударам, помимо аэродромов и складов, подверглись пункты временной дислокации подразделений украинских войск и иностранных наемников.

Кроме того, системам противовоздушной обороны (ПВО) за сутки удалось сбить пять американских управляемых авиационных бомб JDAM и 127 беспилотников самолетного типа, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по украинскому военному аэродрому в Николаеве. Он добавил, что был уничтожен ангар с беспилотниками самолетного типа с реактивными двигателями.

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