ВС России нанесли удар по военному аэродрому ВСУ в Николаеве

Лебедев: ВС России нанесли удар по военному аэродрому в Николаеве

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по украинскому военному аэродрому в Николаеве. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Данные подтверждают хороший прилет по военному аэродрому в Мартыновке, что в 12 километрах от Вознесенска. Как минимум — уничтожен склад с ракетами, эту детонацию и слышали во всем городе», — написал Лебедев.

Помимо этого, по его словам, уничтожен был ангар с беспилотниками самолетного типа с реактивными двигателями.

Ранее Лебедев раскрыл потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) после удара по кирпичному заводу в Сумах. По его словам, в ходе атаки было убито до 20 украинских бойцов. Отмечается, что около 50 бойцов получили тяжелые ранения.