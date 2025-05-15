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07:12, 15 мая 2025Бывший СССР

Раскрыты потери ВСУ после удара по заводу в Сумах

Подпольщик Лебедев: 20 бойцов ВСУ убиты после удара по заводу в Сумах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

По кирпичному заводу в Сумах был нанесен удар, в результате которого убиты 20 украинских военнослужащих. Об этом сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его информации, завод подвергся атаке днем в среду, 14 мая. Под удар попало более 20 единиц тяжелой техники, порядка десяти военных легковых машин, а также переброшенные для усиления украинских войск артиллеристы. Отмечается, что около пятидесяти бойцов получили тяжелые ранения.

Ранее об ударе по Сумам писал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По его данным, российские военные ракетным ударом уничтожили ремонтную базу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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