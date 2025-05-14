Российские военные уничтожили ремонтную базу ВСУ в Сумах

Российские военные ракетным ударом в Сумах уничтожили ремонтную базу ВСУ

Российские военные ракетным ударом в Сумах уничтожили ремонтную базу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что украинские СМИ опубликовали снимки с места удара, на которых видны катки для бронетехники, предположительно, для танков Т-72. Однако позже пост был удален и выложен новый, без фотографий.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» сообщил, что российские военные получили задачу создать буферную зону в Сумской и Черниговской областях. Он предположил, что Сумы, вероятнее всего, будут включены в эту демилитаризованную зону.

В апреле войска РФ поразили две ремонтно-производственные площадки ВСУ в Днепропетровске. Для ударов по ним российские войска использовали дроны. Среди прочего было уничтожено оборудование, склады с запчастями и расходники для инженерных подразделений и саперов ВСУ.