Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:23, 14 мая 2025Бывший СССРЭксклюзив

Предсказана вероятная судьба Сум

Полковник Матвийчук: Россия не станет штурмовать Сумы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Российские военные получили задачу создать буферную зону в Сумской и Черниговской областях, значит, Сумы, вероятнее всего, будут включены в эту демилитаризованную зону, предположил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Президент поставил задачу создать в Сумской и Черниговской областях зону безопасности, откуда у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не будет возможности обстреливать наши регионы. И Сумы попадают в эту зону, а, значит, город должен быть демилитаризован. Украинцы этого, естественно, не хотят», — объяснил полковник.

По его словам, переход города в буферную зону не означает его захват — в подобном регионе просто запрещено размещение вооружений и армии. ВСУ, по его словам, хотели бы сохранить свои силы в регионе, поэтому сейчас готовятся отстаивать Сумы, совершенствуя фортификационные сооружения.

«Наша армия, скорее всего, не станет штурмовать Сумы, а просто обойдет их и включит в буферную зону. Граждане Украины так и продолжат там жить. Это просто демилитаризованная зона, где нет боевых действий, вооружений, армии», — уточнил Матвийчук.

Ранее стало известно, что ВСУ готовятся к боям за Сумы на севере страны. Там возводятся инженерные сооружения, идет подготовка к отстаиванию города.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мой товарищ Путин, пожалуйста, поезжай в Стамбул». Президент Бразилии снова прилетит в Москву с просьбой от Зеленского

    В Кремле назвали последствия распространения ядерного оружия в Европе

    Роднина высказалась об отсутствии в эфире «Вечернего Урганта»

    Кремль отреагировал на желание Лулы да Силвы обсудить с Путиным просьбу Зеленского

    Россиянин закопал в овраге вдову павшего на СВО друга ради его выплат

    Лебедев высказался о суде с Мизулиной словами «никаких денег не получит»

    Россияне массово заинтересовались отпуском в одной мусульманской стране

    В Кремле ответили на вопрос о составе делегации в Стамбуле

    Врач раскрыла способ есть сладкое без вреда для зубов

    Реализация самолета «Байкал» зашла в тупик

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости