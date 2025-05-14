Предсказана вероятная судьба Сум

Полковник Матвийчук: Россия не станет штурмовать Сумы

Российские военные получили задачу создать буферную зону в Сумской и Черниговской областях, значит, Сумы, вероятнее всего, будут включены в эту демилитаризованную зону, предположил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Президент поставил задачу создать в Сумской и Черниговской областях зону безопасности, откуда у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не будет возможности обстреливать наши регионы. И Сумы попадают в эту зону, а, значит, город должен быть демилитаризован. Украинцы этого, естественно, не хотят», — объяснил полковник.

По его словам, переход города в буферную зону не означает его захват — в подобном регионе просто запрещено размещение вооружений и армии. ВСУ, по его словам, хотели бы сохранить свои силы в регионе, поэтому сейчас готовятся отстаивать Сумы, совершенствуя фортификационные сооружения.

«Наша армия, скорее всего, не станет штурмовать Сумы, а просто обойдет их и включит в буферную зону. Граждане Украины так и продолжат там жить. Это просто демилитаризованная зона, где нет боевых действий, вооружений, армии», — уточнил Матвийчук.

Ранее стало известно, что ВСУ готовятся к боям за Сумы на севере страны. Там возводятся инженерные сооружения, идет подготовка к отстаиванию города.