ВСУ начали подготовку к боям за Сумы

ТАСС: ВСУ готовятся к боям за Сумы и пытаются удержать Юнаковку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к боям за Сумы на севере страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Противник продолжает возводить инженерные сооружения как в Сумском районе одноименной области, так и в глубине этого украинского региона. Командование ВСУ готовится к боевым действиям за областной центр», — рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что украинские войска пытаются удержать село Юнаковка в Сумской области. Отмечается, что населенный пункт стал крупным логистическим центром.

Ранее стало известно, что ВСУ начали применять новые противопехотные мины на сумском направлении. Оружие, вероятно, было поставлено странами Запада, ранее объявившим о передаче противопехотных мин для нужд украинской армии.