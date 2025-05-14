Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:47, 14 мая 2025Бывший СССР

ВСУ начали подготовку к боям за Сумы

ТАСС: ВСУ готовятся к боям за Сумы и пытаются удержать Юнаковку
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к боям за Сумы на севере страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Противник продолжает возводить инженерные сооружения как в Сумском районе одноименной области, так и в глубине этого украинского региона. Командование ВСУ готовится к боевым действиям за областной центр», — рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что украинские войска пытаются удержать село Юнаковка в Сумской области. Отмечается, что населенный пункт стал крупным логистическим центром.

Ранее стало известно, что ВСУ начали применять новые противопехотные мины на сумском направлении. Оружие, вероятно, было поставлено странами Запада, ранее объявившим о передаче противопехотных мин для нужд украинской армии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме высказались о сроках завершения СВО. Как долго продлятся боевые действия?

    Зеленский рассказал о проблемах в общении с Уиткоффом

    Доктор Мясников призвал россиян иметь дома два прибора для здоровья

    Бывшая стюардесса роскошной яхты рассказала о диких оргиях богатых пассажиров

    Итальянец описал стиль российских туристок фразой «ну куда они идут в таком виде?»

    Захарова ответила на вопрос о деталях участия России в переговорах в Стамбуле

    Выявлен простой способ понижения давления без лекарств

    ЕС повысит пошлины на украинские продукты

    Россиянин рассказал о разделении солдатами ВСУ населенных пунктов на сектора с одной целью

    Рублю предсказали ослабление летом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости