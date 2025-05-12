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13:33, 12 мая 2025Бывший СССР

Стало известно о применении нового оружия ВСУ на сумском направлении

ВСУ начали применять новые противопехотные мины на сумском направлении
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять новые противопехотные мины на сумском направлении. Об этом сообщили в Telegram-канале «Архангелы спецназа».

«Визуально эта противопехотная мина похожа на советскую противотанковую мину ПТМ-3, только уменьшенную в размере», — сказано в публикации.

Сообщается, что оружие, вероятно, поставлено странами Запада, которые в конце прошлого года объявили о передаче противопехотных мин для нужд украинской армии. ВСУ начали забрасывать передовые позиции этими минами, как ранее обстреливали гражданские объекты фугасными минами «Лепесток».

Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук заявила, что Украине необходимо выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Чиновница напомнила, что страна стала участницей соглашения в 2006 году.

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